7 günde 45 kişi karantina ihlali yaptı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıkları tarafından gerçekleştirilen denetim ve verilen hizmetlere ait, son bir haftalık rakamlar açıklandı. Açıklamada 18 ile 24 Ekim tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4 bin 583 kişinin talebinin karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 790 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden, vatandaşlardan gelen 88 talebin karşılandığı öğrenildi.

45 KİŞİ KARANTİNAYI İHLAL ETTİ

Kocaeli genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ise zorunlu karantina yasağını ihlal eden 36 kişiye idari ve 9 kişiye de adli olmak üzere toplam 45 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, denetlenen 17 bin 12 iş yerinde alınan tedbirlere uymadığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi. Yine son 1 haftada Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 50 bin 795 araç kontrol edilirken, 62 bin 484 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.