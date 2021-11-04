7 gündür ölen sahibinin mezarı başında bekliyor

TRABZON'UN Araklı ilçesinde geçen hafta hayatını kaybeden Ömer Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği 'Fero' isimli Alman çoban köpeği, Güven'in mezarı başından ayrılmıyor. Araklı ilçesinde oturduğu evde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Ömer Güven sahipsiz kedi ve köpeklere bakıyordu. 29 Ekim'de hayatını kaybeden Güven'i 11 yıldır baktığı köpeği Fero bırakmadı. Güven toprağa verildikten sonra köpeği Fero mezarının üzerine yatarak nöbet tuttu. Fero 7 gündür mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor. Hayatını kaybeden Ömer Güven'in çocukları ise bu durum karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Babalarıyla köpeği Fero arasında özel bir bağın olduğunu ifade eden çocuklarından Sevilay Sürül, "Babam öldüğünde Fero o kadar üzüldü ki, kaç gündür yemek yemiyor" dedi.