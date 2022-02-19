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Giriş Tarihi: 19.2.2022 10:28

7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

İHA
7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 16 Şubat günü şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda şebeke üyesi 1'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp, poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana'da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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7 ilde silah kaçakçılığı yapan 9 zanlı adliyeye sevk edildi
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