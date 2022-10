7. İnovasyon’da Kadın Kampı’nın açılış töreni yapıldı

"Bir fikrim var" diyen kadınların, fikirlerini hayata geçirmelerine imkân tanıyan ve KADEM öncülüğünde her yıl düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi, 7 yaşında. Bu yıl yedincisi düzenlenen İnovasyonda Kadın projesinin öncelikli hedefi, kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak olduğu belirtildi.

Açılış töreninde konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadınlar artık çalışma hayatının her alanında ve tüm sektörlerde "ben de varım" diyorlar." dedi.

Medya sponsorları arasında yer alan Sabah Gazetesi'nin de bünyesinde olduğu Turkuvaz Medya Grupları'nın medya sponsorluğu desteği verdiği Bir fikrim var" diyen kadınların, fikirlerini hayata geçirmelerine imkân tanıyan ve KADEM öncülüğünde bu yıl 7.si düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi açılış töreni Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında; Yıldız Teknopark, İstanbul TTO, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Üsküdar Belediyesi ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştiraki ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen projenin bu yılki başvuru süreci tamamlandı. Hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda girişimcilik kampına katılmaya hak kazananlar belirlendi.

10 Ekim'de online olarak eğitimlere başlanan kampın 12 Ekim'deki açılış törenine KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Yıldız Teknopark Girişimcilik Programı Uzmanı Hasan Demirezen, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve İstanbul TTO Müdürü Barkın Arak katıldı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Projemizin Saygıdeğer Paydaşları, İnovasyonda Kadın, KADEM'in markalaşmış projelerinden biri. Bu projeyi öncelikle çalışma hayatında, kadın erkek arasındaki fırsat eşitliğini tesis etmenin çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. Ve çok önemsiyoruz. Projeyi 2015 yılında hayata geçirirken, inovatif fikirleri olan ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen kadınlara ulaşmayı hedeflemiştik. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artmasına ve bu sayede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladık. Projemiz, yıllar içerisinde paydaşlarımızın desteği, kadın girişimcilerin ilgisi ve proje içeriklerinin çeşitliliği sayesinde büyük bir ivme kazandı. Bunun için çok mutluyuz.Bizler de Girişimci kadınların bu kadar ilgi gösterdiği projeyi, her yıl biraz daha geliştirmeye ve destek kapsamımızı artırmaya çalışıyoruz. Mesela, bu seneki programımıza çevrimiçi platform ve açık ofis uygulamalarımızı dâhil ettik. Yüz yüze ve çevrimiçi imkânlarla girişimcilerimizi yakından takip etme imkânı bulduk. Böylece, Türkiye'nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağladık. Proje ekibimiz, Destekçilerimiz ve Paydaşlarımızla birlikte yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Projemize bu yıl yine yüzlerce kadın girişimci başvurdu. Her bir "iyi fikri" ve projeyi büyük bir titizlikle inceledik. İçlerinden seçilen 30 girişimci, İnovasyon Kampımıza katılmaya hak kazandı. Bu yılki proje içeriklerine baktığımızda görüyoruz ki, kadınlar artık çalışma hayatının her alanında ve tüm sektörlerde "ben de varım" diyorlar. Projelerin her birini öncelikle insanlığa hizmet edecek birer değer olarak görüyorum. Bu sene öne çıkan Sağlık ve Eğitim Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Lojistik, Gıda, Ulaşım, Tarım, Tekstil, Yazılım gibi alanlardaki sektörel çeşitlilik, hepimiz adına gurur verici...İnovasyon Kampımıza katılacak proje sahiplerini şimdi çok daha yoğun bir süreç bekliyor. Girişimci kadınlar kamp boyunca akademisyenler ve alanında uzman isimlerden eğitim alacaklar. Bu eğitimler finans ve pazarlama başta olmak üzere, girişimcilik süreçleri, iş hukuku, markalaşma, proje yazma ve yönetmeye kadar çok geniş bir yelpazede gerçekleşecek. Böylece kadınlar ticari süreç içinde önlerine çıkacak her türlü sorunu çözmeye yönelik donanıma sahip olacaklar. Mentorlerle birebir çalışma imkânı bulacaklar. Yine fikirlerini ve hayallerini projeye dönüştürmüş, projelerini hayata geçirerek kendi işini kurmuş, ulusal ve uluslararası ödüller almış kadınların başarı hikâyelerini dinleyecekler. Kadınların girişimcilik alanında rol modeller tanımalarının ve tecrübe paylaşımının önemli bir cesaret ve motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. 16 Ekim'de gerçekleştireceğimiz törenle inşallah ödül alan projeleri açıklayacağız. Girişimci kadınlarımızın projelerini kendilerinden dinleyeceğiz. Mutluluklarını birlikte paylaşacağız. Ödül alan girişimcilerin kendi şirketini kurması, TÜBİTAK ve KOSGEB'in verdiği desteklerden herhangi birini alması durumunda biz de KADEM olarak ilk 3 girişimciye, Ön Kuluçka döneminde toplamda 300 bin lira destek sunacağız. Yine Kuluçka ödülüne layık görülen 3 proje ise "tohum yatırım desteği" alacak. Ayrıca paydaşlarımız girişimcilerimize, proje çalışmaları için ilk 1 yıl ofis ve atölye desteğinde bulunacaklar" dedi.

Turkuvaz Medya Grupları'nın NTV, Kanal 7 gibi medya sponsorluğu desteği verdiği projede İnovasyonda Kadın Kampında girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanacak. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı sağlanacak.

10-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İnovasyonda Kadın kampının ilk iki günü online, sonraki günleri ise Grand Cevahir Hotel Şişli'de yüz yüze yapılacak. Kamp sonunda finale kalan girişimciler belirlenecek. 16 Ekim Pazar günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla düzenlenecek galada finale kalanlara ödülleri verilecek.

Bu yıl birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira olmak üzere ön kuluçka dönemindeki ilk 3 girişimciye, toplamda 300 bin lira ödül verilecek Kuluçka ödülüne layık bulunan 3 proje ise "tohum yatırım desteği" alacak. Ayrıca proje paydaşları girişimcilere, proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteğinde bulunacaklar. 2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın Projesi'ne şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci inovasyon kampımıza katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifikasını alan 30 kadın girişimciden 13'ü kendi şirketini kurdu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.