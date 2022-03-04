"7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Buluşmaları" haftası etkinlikleri yapılacak

İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası etkinlikleri açıklandı. Etkinlikler hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan. Atlas Sineması'ında basın toplantısı ile proğramı açıkladı. Toplantıya Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Fellowship Publishing Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği, YAYFED, İstanbul Ticaret Odası, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası paydaş kurumların katılacağı etkinlikler 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI YAYINCILIKTA BÖLGESEL BİR MERKEZ HALİNE GELMİŞTİR"

Türkiye'nin yayıncılıkta son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımla basılan başlık sayısı ve perakende pazar büyüklüğü bakımından dünyanın ilk sıralarda gelen ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "2021 yılı sonu itibari ile üretilen başlık sayısı 87 bin 231, üretilen kitap adedi ise ücretsiz dağıtılan eğitim kitapları hariç 438 milyon 679 bin 864'e ulaştı. Böylelikle hem başlık hem de üretilen kitap adedi olarak tarihi bir rekor kırıldı. Bakanlığımız ve kamu kurumlarımız ile yayıncılık sektörü bileşenleri arasında oluşturulan güçlü iş birliği ve diyalog zemini sayesinde sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve sektörün yapısal problemlerinin çözümü için önemli adımlar atılmış, çok sayıda faaliyet ve proje gerçekleştirilmiştir. Uluslararası yayıncılık sektöründe en hızlı mesafe kaydeden ülkelerden biri olan Türkiye, hâlihazırda Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere uluslararası yayıncılıkta bölgesel bir merkez haline gelmiştir. 7-11 Mart 2022 tarihlerinde dünyanın önde gelen yayıncıları, yayıncılık alanındaki uluslararası kuruluşlar ve uluslararası yayıncılık çevrelerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ile bölgesel merkez iddiamızı küresel ölçeğe taşıyoruz. Bu büyük buluşma kapsamında sektördeki uluslararası gelişmelerin değerlendirileceği, ikili ve çoklu ticari görüşmelerinin gerçekleştirileceği, edebi çeviri faaliyetlerinin yürütüleceği, yayıncılık sektörünün gelişimine yönelik fikir ve projelerin yarışacağı birçok etkinlik düzenlenecektir. Bu maratonda yayıncılık sektörünün küresel krizler karşısındaki dayanıklılığını arttıracak, sürdürülebilirliğini destekleyecek, sektörün teknolojik gelişmelere adaptasyonunu sağlayacak, yeni teknolojik ürünler ve yenilikçi iş yaklaşımlarıyla yayıncılık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak" diye konuştu.

"YAYINCILIK FİKİR MARATONU'NDA DERECEYE GİREN ÖDÜLLER TAKDİM EDİLECEK"





Etkinliğin tarihlerini ve detaylarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Diğer taraftan vatandaşlarımızın yayıncılık sektörü ürünlerine erişimini kolaylaştıracak ve yaygınlaştıracak birbirinden ilginç ve etkileyici proje ve fikirler yarışacak. Yine 7 Mart'ta başlamak üzere 11 Mart'a kadar dünyanın farklı ülkelerinden 40'a yakın edebiyat çevirmenini ağırladığımız Türtkçe-Macarca, Türkçe-İtalyanca ve 8-10 Mart 2022 tarihlerinde de 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye'den 223 yayıncının katılımıyla telif ticaretine yönelik iş görüşmelerinin yapıldığı ve Macaristan'ın onur konuğu ülke olarak yer aldığı "7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları" tertip ediliyoruz. Bakanlığımız ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği paydaşlığında düzenlenen bu etkinliğe güçlü bir şekilde destek veriyoruz. Bu etkinliğin bu seneki onur konuğu ise Macaritstan. 7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Buluşmaları'nın açılışıyla birlikte uluslararası yayıncılık sektörünün en önemli kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerini de ağırladığımız ve onlarla birlikte uluslararası gelişmeleri değerlendireceğimiz 9 Mart 2011 gecesi ise AKM Tiyatro Salonu törenimize sahne olacak. Bu gece de Türk edebiyatı ve yayıncılığının dünyaya açılımına ve kültürümüzün yurt dışında tanıtımına ve de ülkemizin uluslararası telif alışverişindeki payının artmasına katkıda bulunanlar Yayıncılık Fikir Maratonu'nda dereceye girenlere ödüller takdim edilecek. Bu gecede ayrıca kültürümüz, edebiyatımız ve yayıncılığımızın sanatın diliyle uluslararası katılımcılara anlatılmasını sağlayacak bir tiyatro oyununu da sahneleyeceğiz" dedi.