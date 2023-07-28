7 kardeşi ile yaşadığı çadırda çalışıp Türkiye 18’incisi oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini yaşayan İskenderunlu Yusuf Yıldız yaşadıklarını unutmadı ama unutmak için hedefine odaklanıp çadırda konteynerde YKS sınavına hazırlandı. Türkiye 18, si olan Yıldız Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi'ni istediğini söyledi. Kamyon şoförü baba ile ev hanımı annenin yedi çocuğunun en küçüklerinden olan Yusuf Yıldız, yaşadığı depremin şokunun kendilerine ağır geldiğini zorlu süreç yaşadığını belirterek," Bir hedefim vardı ve ona ulaşmak için önümde altı ay vardı bunun için derslerime odaklanarak çalışma çabası içerisine girdim" dedi.

YAŞADIĞIMIZ DEPREM AKLIMDAN GİTMİYOR

Şuan ki başarısının ek puanla Türkiye 18. olduğunu anlatan Yıldız, "Deprem aklımdan gitmiyor, yarattığı psikolojiyi unutmak için kendimi derse verdim. Her zaman ders çalışarak bunu hafifletmeye çalıştım. Aslında bu bilinçaltımızda hep vardı. Her soru çözdüğümüzde kaybettiğimiz arkadaşlarımız hep aklımızın bir köşesindeydi. Ama işte sonuçta bir sınav var ve sınava çalışmak zorundasınız haliyle bu psikoloji ile olunca da kendimiz için çalışmaktan başka bir şansımız olmuyordu. Deprem zamanı imkanlar kısıtlandı."

BU BAŞARI SADECE BENİM DEĞİL

Yıldız, "Normal hayattakinden çok daha az imkanlara sahip olduk. Belli bir dönem okulumuz kapandı belli bir dönem evlere giremedik belli bir dönem dershaneler kapandı. Bu zorlu süreçte de çok büyük çabalar sarf etmek zorunda kaldık. Depremzede olmayan rakiplerimize göre şansımız daha da azdı. Depremden sonra kısa bir dönem şehir dışına da çıktım. O dönemde okul müdürümüz Ramazan Çakır başta olmak üzere bir çok kişinin yardımına başvurdum. Tabi ki rehber öğretmenlerimin yardımından da bahsetmeden olmaz. Bu başarı sadece benim değil, ailemin okulumun ve üzerimde emeği olan herkesin başarısıdır. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

GÜNDE 6-7 SAET ÇALIŞTIM

Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Yıldız, çadırda konteyner kentte kaynak kitaplar ile günde 6-7 saat ders çalışarak sınavlara hazırlandığını belirterek, "7 kardeşli bir aileyiz. Dolayısıyla tek bir çadırda 7 kardeş ve akrabalarla kaldık. İlk zamanlarda çadır sıkıntısı olduğu için hepimiz tek bir çadırda kalmak zorunda kaldık. Ama ona rağmen ben evden kitaplarımı çıkartmıştım. Kitaplarım olmazsa olmaz sınav sonuçta çadırda belli bir köşede boynumuz ağrısa da masamız olmasa da bir şekilde çalıştık. Tabi internette sıkıntılıydı o zamanlar elimden geldiğince kaynak kitaplardan altlarını çizerek ders çalıştım. Sonrasında konteyner kent kurulunca da konteynerde kalmaya devam ettik" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİM DOKTOR OLMAK

Çocukluktan beri hayali Tıp okumak olduğunu sözlerine ekleyen Yıldız, "Çocukluğumdan beri hayalim tıp okumaktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Böyle bir başarıyı çevremdekilerde bekliyordu. Ama depremden sonra açıkçası azda olsa umudumu yitirmek üzereydim ama umutlar yitirilmemeliymiş hiçbir zaman" dedi.