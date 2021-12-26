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Giriş Tarihi: 27.12.2021

7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

Ali ALTUNDAŞ
7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi
KAYSERİ'NİN Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen 2 kuzen hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinde İrem Su Pezuk (11) ile kuzeni Zehra Gül Pezuk (10), dün ssaat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle dengelerini kaybederek pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan İrem Su Pezuk'un ailesinin 2 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.

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7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi
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