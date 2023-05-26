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Giriş Tarihi: 26.5.2023 19:02 Son Güncelleme: 26.5.2023 20:16

7. kattan düşen hemşirenin ölümüyle ilgili doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı

Aksaray’da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Saliha Tuncel'in bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor sevgilisi Halil İbrahim A. (43) ile hastanenin müdürü Çiğdem Ö. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren baba Salim Tuncel, kızının intihar edecek yapıda bir insan olmadığını söyledi.

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7. kattan düşen hemşirenin ölümüyle ilgili doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı

Olay, 24 Mayıs günü Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Özel hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi Saliha Tuncel, aynı hastanede Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan sevgilisi Halil İbrahim A'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Halil İbrahim A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL'

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek ifade veren baba Salim Tuncel, "Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti" dedi.

DOKTOR VE HASTANE MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma çerçevesinde doktor Halil İbrahim A. ve özel hastanenin müdürü Çiğdem Ö. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade verdiği öğrenildi

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7. kattan düşen hemşirenin ölümüyle ilgili doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı
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