7. kattan düşen kuzenler hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde 11 katlı apartmanının 7. katının penceresinden düşen kuzenler İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklardan Zehra Gül Pezük'ün pencereden aşağıya bakan İremsu'yu kurtarmak isterken kendisinin de düştüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.