Haberler Yaşam Haberleri 7. kattan düşen kuzenler hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.12.2021 22:24

7. kattan düşen kuzenler hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
7. kattan düşen kuzenler hayatını kaybetti

Kayseri'de 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen kuzenler İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde 11 katlı apartmanının 7. katının penceresinden düşen kuzenler İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuklardan Zehra Gül Pezük'ün pencereden aşağıya bakan İremsu'yu kurtarmak isterken kendisinin de düştüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçı marketleri affetmedi! 5 markete "sebepsiz zam" cezası
Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
Avrupa'nın göbeğinde bombacı kampı! Yunanistan terörü desteklemeye devam ediyor
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Son dakika | Başkan Erdoğan: İBB'nin bocunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL'ye çıkardılar
Kemal uçuşta
Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı olay yerine götürmüş...
Komşu terörü! Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
Son dakika haberi: Savunma Sanayiinden bir başarı daha! HİSAR O+ göreve hazır...
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
7. kattan düşen kuzenler hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA