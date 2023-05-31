7. kattan düşerek can vermişti: Olay yerinde keşif yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu olay 24 Mayıs'da Aksaray'daki lüks rezidansta meydana geldi. Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetti.
Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, hastanenin icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi. Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün, talihsiz olayın yaşandığı evde, keşif yapılmasına karar verildi. Keşfe Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri katıldı.
Rezidansa çıkan keşif heyeti, hemşire Saliha Tuncel'in düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.