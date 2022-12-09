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Giriş Tarihi: 9.12.2022 15:34

7. kattan düşmüştü: Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede alındı

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanan ve tedavisi memleketi Sivas'ta süren Sedefnur Çağlar'ın (23), 11 ay sonra ilk kez ifadesi alındı. Çağlar'ın fizik tedavi gördüğü hastaneye giden naip hakimin tarafların avukatları ve psikolog eşliğinde aldığı ifade, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifadesine dair bilgi verilmedi.

DHA
7. kattan düşmüştü: Sedefnur’un ifadesi 11 ay sonra hastanede alındı

Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest kaldı. Kocaeli'de tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Çağlar'ın tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edildi.

NAİP HAKİM HASTANEDE İFADE ALDI
Olayın ardından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, 20 Ekim'de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Ata, O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'nin ifadeleri alındı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine ailenin avukatları, mahkeme heyetine davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için naip hakim atanmasını istedi. Mahkeme heyeti de talebi kabul etti. Mahkeme tarafından görevlendirilen naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu heyet, Sedefnur'u fizik tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret edip, görüntülü olarak ifadesini aldı. Bu ifadenin 19 Ocak 2023'te görülecek ikinci duruşma için Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifade içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

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7. kattan düşmüştü: Sedefnur'un ifadesi 11 ay sonra hastanede alındı
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