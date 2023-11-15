7 kg uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gün akşam saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Acar sokak üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Şahıs ve araçta yapılan detaylı aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı.

YOĞUN UYUŞTURUCU KOKUSU ELE VERDİ

Polis ekipleri araçtan gelen yoğun uyuşturucu kokusu üzerine Cumhuriyet savcısından aldığı talimatlar doğrultusunda detaylı arama yaptı. Detaylı aramada aracın bagaj bölümünde siyah bir çanta içerisinde 13 parça halinde yaklaşık 7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette kasten adam yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve tehdit suçlarından 4 ayrı kaydı olduğu tespit edilen Mustafa Ş., gözaltına alındı. Araç ve uyuşturucu maddeler de muhafaza altına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı