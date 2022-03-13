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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:06 Son Güncelleme: 13.3.2022 15:17

7 kişi silahla yaralanmıştı... Kavga atılan bir kartopundan çıkmış...

EMİR SOMER EMİR SOMER
7 kişi silahla yaralanmıştı... Kavga atılan bir kartopundan çıkmış...

İstanbul Beyoğlu’nda iki grup arasında yaşanan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın atılan ve bir kişinin başına isabet eden “Kartopu” nedeniyle çıktığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Silahla Yaralama" olayı Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. İddialara göre; atılan bir "Kartopu" nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya, kavga ise silahlı kavgaya dönüştü. Tophane Parkı'nın içerisindeki olayda F.B.G., S.S., N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S. isimli 7 kişi silahla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. Olaya karışan E.B. (35), M.B. (40) ve F.B. (26) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve dokuz mermi de ele geçirildi.

"KARDEŞLERİ MÜDAHİL OLDU..."

İddialara göre olay, F.B. isimli kişinin park içerisinde kartopu oynayan 8-9 kişilik grubun yanından geçtiği sırada başına bir kartopu isabet etmesiyle başladı. F.B. isimli kişinin kardeşleri de olaya müdahil olunca olay silahlı kavgaya dönüştü. İki grup içerisinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımadıkları tespit edildi. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan üç kişi "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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7 kişi silahla yaralanmıştı... Kavga atılan bir kartopundan çıkmış...
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