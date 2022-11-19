7 kişilik Afgan aile fidye yüzünden öldürülecekti

Olay bu gece Nusrettin Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Afganistan uyruklu 7 kişilik bir aile, Hollanda'da bulunan akrabalarının yanına göç etmek istedi.

Göç etmenin yollarını arayan mülteci ailenin yolu insan kaçakçılarıyla keşişti. Aileyi Hollanda'ya belirli bir miktar para karşılığında götüreceğini vaat eden kaçakçılar aileden istedikleri parayı aldıktan sonra Hollanda'ya götürmek vaadiyle Düzce'ye getirdi.

Düzce'de Nusrettin Mahallesinde bulunan bir eve yerleştirilen aile, kaçakçı zorbalar tarafından sürekli gasp edildi. Ailenin parası kalmadığını anlayan vandallar, ailenin Hollanda'da bulunan akrabalarını görüntülü bir şekilde arayarak "eğer para göndermezseniz bu aileyi burada öldüreceğiz" diyerek tehdit etti.