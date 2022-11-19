7 kişilik Afgan aile fidye yüzünden öldürülecekti

Olay bu gece Nusrettin Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Afganistan uyruklu 7 kişilik bir aile, Hollanda'da bulunan akrabalarının yanına göç etmek istedi.
Göç etmenin yollarını arayan mülteci ailenin yolu insan kaçakçılarıyla keşişti. Aileyi Hollanda'ya belirli bir miktar para karşılığında götüreceğini vaat eden kaçakçılar aileden istedikleri parayı aldıktan sonra Hollanda'ya götürmek vaadiyle Düzce'ye getirdi.
Düzce'de Nusrettin Mahallesinde bulunan bir eve yerleştirilen aile, kaçakçı zorbalar tarafından sürekli gasp edildi. Ailenin parası kalmadığını anlayan vandallar, ailenin Hollanda'da bulunan akrabalarını görüntülü bir şekilde arayarak "eğer para göndermezseniz bu aileyi burada öldüreceğiz" diyerek tehdit etti.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADILAR
Tehdit ve şiddetin boyutunu artıran zanlılar aile fertlerinin boğazına bıçak dayayarak kesmeye kalktı. O esnada fenalaşarak baygınlık numarası yapan kadın "beni balkona çıkarın hava almam lazım" diyerek balkona çıkmanın bir yolunu buldu.
BAYGINLIK NUMARASI HAYATLARINI KURTARDI
Balkona çıkar çıkmaz yardım çığlığı atmaya başlayan zavallı kadının sesini bölgede devriye atan Gece Kartalları duydu.
Sesin geldiği istikamete hızla ilerleyen Gece Kartalları bir ev içinde rehin alınmış ve yaşadıkları dehşeti gözyaşlarıyla anlatan aileye ulaştı.
Emniyet güçlerinin geleceğini anlayan 4 zanlı olay yerinden bir araçla kaçarak uzaklaştı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ölümden kılpayı kurtulan 7 kişilik zavallı aile Düzce Emniyeti tarafından müşahade altına alındı.
Polis Ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü. Öte yandan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak geniş kapsamlı soruşturma başlattı.