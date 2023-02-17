7 kişilik ailenin acı sonu! Depremden kaçtılar yangında öldüler

Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak üzerinde saat 02.45 sıralarında kerpiç bir evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu ailelerin bulunduğu evde ekipler hemen yangına müdahale etti.