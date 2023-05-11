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Giriş Tarihi: 11.5.2023 11:31 Son Güncelleme: 11.5.2023 11:36

7 kişilik otomobilden 11 göçmen taşıdılar

Adana’da polis ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 göçmeni yakalayarak sınır dışı etti. Ayrıca 7 kişilik bir otomobil içinden sürücüyle birlikte 12 kişi çıkması polis kamerasına yansıdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
7 kişilik otomobilden 11 göçmen taşıdılar

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan hafif ticari araç ile iki otomobilde Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen ile onları taşıyan 3 sürücü yakalandı. Araçlardan, 7 kişilik olan otomobilde sürücüyle birlikte 12 kişi çıktı. O anlar polis kamerasına yansıdı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 22 kişi sınır dışı edilirken göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

POLİS TAKİBE ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle Suriye uyruklu Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A'yı (38) takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı'ndaki kontrol noktasında şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada araçlarda toplam Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı.

POLİS KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerden Saef A.'nın kullandığı 7 kişilik otomobilden kendisiyle birlikte 12 kişi çıktı. Bu anlar polis kamerasına yansıdı. 3 sürücü gözaltına alınırken göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri Şanlıurfa'dan İstanbul'a götürmek için yola çıktıkları belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 sürücü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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7 kişilik otomobilden 11 göçmen taşıdılar
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