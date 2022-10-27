Konya’daki vahşette 7 kişi ölmüştü: Sanık Mehmet Altun ve azmettirenler hakkında flaş gelişme!

Savcı ayrıca Altun'un 'yakarak mala zarar verme' suçundan 6 yıla kadar, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.