7 kıtada 100 ülke gezen İbrahim Tanju Adalı’nın seyahatnamesi, raflardaki yerini aldı

600'ü aşkın fotoğrafı da içeren kitabıyla okurların sadeliğe, hümanizme, barışa ve edebiyata adanmış bir ömrün heyecanlarına, mutluluklarına ve hayal kırıklıklarına ortak olacağını belirten İbrahim Tanju Adalı, "10 yıl boyunca yaptığım tüm yolculukları, okurken mutlu olacağım bir kitapta toplamak istedim. Gittiğim her ülkede kendimden bir parça buldum, buldukça da not almaya devam ettim. Edebiyat, müzik ve bilime duyduğum sonsuz tutkuyu kaleme aldım, farklı ülkelerdeki iyi insanları anlattım" dedi.

AFRİKA'DAN ANTARKTİKA'YA UÇAKLA GİDEN İLK TÜRK OLDU

İbrahim Tanju Adalı, "Kitabı kırk yıla yakın bir sürede okuduğum 500 edebi eserinin, dünyanın 100 ülkesine yayılmış izleri olarak tarif etsek de okurlara Anton Çehov'un Rusya'sını, Eduardo Galeano'nun Uruguay'ını, Pablo Neruda'nın Şili'sini, Wole Soyinka'nın Afrikasını ve daha nice edebiyatçının izinde dünyanın 7 kıtasını gezdiriyorum. Elbette bu serüvendeki sararmış notlarımın izini sürerken yıllar içinde bu kadar değişeceğimden habersizdim. Açlıkla, acıyla savaşan bu kadar çok insan göreceğimi bilmiyordum. Uçak korkusuyla başladığım yolculukların sonunda Afrika'dan Antarktika'ya uçakla geçen ilk Türk olacağımı da hiç tahmin etmezdim. En zoru da yıllar önce çay içtiğim, şimdi bomboş olan o eski sahaf dükkanının sokağından bir daha geçemeyeceğimi bilmiyordum" açıklamasını yaparak seyahatleri sırasında en unutamadığı anısını şu sözlerle paylaştı:

"Toprak Askerler olarak bilinen Terracotta ordusu, uzun yıllar boyunca görmeyi çok istediğim arkeolojik alandı. Nihayet Çin seyahatimde Xi'an şehrine giderek bu paha biçilemez yere ulaştım. İşte orada Terracotta arkeolojik alanını bulan Yang Zhifa ile tanışma şansı yakaladım. Yang Zhifa, 29 Mart 1974'te burada bir kuyu kazarken çanak çömlek parçaları bulduğunda basit bir çiftçiydi. Şimdi ise paha biçilemez bu eserleri dünyaya kazandıran bir kahraman. Onunla sohbet ettiğimiz yerde duvarlar, Yang'ın dünya liderleri ile çektirdiği resimlerle doluydu."

"HER ŞEY BİR RÜYA İLE BAŞLADI"

Seyahatname yazmaya bir rüya ile karar verdiğini aktaran İbrahim Tanju Adalı, "Tıp fakültesinde okurken, bir sınavın öncesinde, çalışmaktan artık nefes alacak halim kalmamıştı. Yarım saat dinlenmek için yattığımda, rüyamda Tolstoy'un Anna Karenina romanındaki Vronski'nin yerine geçmiş, Moskova'dan kalkan o trene binmiştim. Tren bir istasyonda durup Anna Karenina'yı gördüğüm an uyandım. İşte o gece yaşamımı değiştiren hayali kurdum. O istasyonu görme isteğine kapılmıştım ama o yıllarda elbette oraya gidemezdim. Ben de bu hayalimi bir deftere not aldım. Sonra geçen uzun yıllar boyunca da her okuduğum kitapta beni çeken yerleri yazıp durdum. En sonunda ise tüm notlarımı bir kitap haline getirdim" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ben de bu kitabı yazarak dünyanın gerçekten iyi bir yer olması için çabalayan insanları anmak ve onların unutulmamasına destek olmak istedim. Okurlarıma da kaç yaşında olurlarsa olsunlar, araştırma ve öğrenme tutkularından vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum."

Yasal Uyarıdır: Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir