7 kurşunlu vahşetin nedeni miras kavgası çıktı

MİRAS KAVGASI

Yapılan araştırmalar sonucu ,Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Doğan'ı öldüren şüphelinin İ.Ö. Olduğu tespit edilerek yakalandı.İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde Çevre Sağlık Teknikeri olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ö.'nün Doğan ile akraba oldukları ve daha önce aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu, cinayeti de bu nedenle işlediği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.