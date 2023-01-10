7 kurşunlu vahşetin nedeni miras kavgası çıktı

İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki bir sitede oturan Hürrem Doğan (31), önceki gün akşam saatlerinde spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan 15 merminin 7'si Doğan'a isabet etti.Doğan, kanlar içerinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Site sakinlerinin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ,olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Doğan'ı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN 4 SAAT BEKLEMİŞ
Olayda hayatını kaybeden Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilirken olayın zanlısının yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
MİRAS KAVGASI
Yapılan araştırmalar sonucu ,Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Doğan'ı öldüren şüphelinin İ.Ö. Olduğu tespit edilerek yakalandı.İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğünde Çevre Sağlık Teknikeri olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ö.'nün Doğan ile akraba oldukları ve daha önce aralarında miras nedeniyle husumet bulunduğu, cinayeti de bu nedenle işlediği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.