7 milyar liralık dev bahis operasyonu! Bahis ve sanal kumar gelirlerini transfer eden şebeke çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, 8 farklı internet sitesi üzerinden elde edilen gelirlerin nakline aracılık eden şüpheliler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumardan elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına transfer ettiği belirlendi. Mali analizler sonucunda şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında toplam 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreçlerinin ardından 24 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.