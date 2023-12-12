7 milyon liralık vurgun yapmışlardı: Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda görüştükleri bir kişiyi, kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak 400 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.