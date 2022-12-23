7 yaşında çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 4 yıl 2 ay ceza verildi

Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Ortaokulunda meydana gelen olayda sanık M.K., 7 yaşındaki B.Ş.'yi kıymalı pide verme bahanesiyle ilkokul bahçesinden çağırarak ortaokul binasına götürdü. Çocuğun cinsel organına dokunarak sürtme eylemi gerçekleştiren M.K., çocuğun olayı ailesine anlatması sonrası yakalandı.

Sanık M.K., hazırlanan iddianamede 'çocuğun cinsel istismarı ve cinsel istismar' suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sosyal çalışmacı eşliğinde ifade veren mağdur B.Ş.(7) taciz gününden önce de kendisine sanık M.K.'nin uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve kıymalı pide bahanesiyle arkadan sarıldığını söyledi. Mahkeme başkanının sosyal çalışmacının yorumunu istemesi üzerine mağdurla iki defa görüşen sosyal çalışmacı, çocuğun ifadelerinde zıtlık olmadığını yaşından dolayı da bazı kavramların oturmadığını belirtti. İfadeler doğrultusunda verilen kararda M.K., 4 yıl 2 ay ceza alarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

ANNE ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Çocuğunun beyanları karşısında sinir krizi geçiren anne İ.Ş., "Sanığa alt değil üst sınırdan ceza verilmeli. Biz verilen cezaya itiraz ediyoruz. Çocuğum 7 yaşında, hukuksal boyutu sonuna kadar kullanacağız. Çocuğum olaydan sonra psikiyatrikse gitti. Çocuğum aşırı derecede hırçınlaştı" dedi.