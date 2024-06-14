7 yaşında tarihe geçti! Ablasını kıskandı, Avrupa Şampiyonu oldu

Ailesiyle birlikte Balıkesir'de yaşayan ve Ercan Kıvrak İlkokulu 1'nci sınıfına giden 7 yaşındaki Ömer Faruk Dede'nin, ablasına özenip kıskanmasıyla başlayan satranç macerası büyük bir başarı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl, ablasının satranç kursuna gönderilmesini kıskanan Ömer Faruk'un aynı kursa gitmek istemesi, ailesi tarafından desteklendi. Başladığı kursta kısa sürede yeteneğini ortaya koyan Ömer Faruk, hocalarının da desteği ile satranç sporunda büyük bir başarının öyküsünü yazamaya başladı.

İLK BAŞARISI TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OLDU

Ailesinin desteği ve disiplinli çalışmasıyla yeteneğini günden güne geliştiren Ömer Faruk Dede, Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Turnuvasının 7 yaş kategorisinde karşısına çıkan tüm rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Elde ettiği başarıyla da Milli Takıma birinci sıradan girdi.

İLK TÜRK AVRUPA ŞAMPİYONU

Satranç sporunda Milli forma ile Türkiye'yi Uluslararası arenada temsil etme şansı bulan Ömer Faruk Dede, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Satranç Şampiyonasında bir ilki başardı. Şampiyonada karşılaştığı 7 rakibinin 7'sini de eleyen Ömer Faruk, Avrupa Şampiyonluğuna adını yazdırdı. Ömer Faruk Dede, 7'de 7 ile Avrupa Satranç Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.