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Giriş Tarihi: 1.3.2023 16:02 Son Güncelleme: 1.3.2023 16:11

7 yaşındaki Çağdaş’tan bir iz arıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremin ağır yıkımlara neden olduğu kentlerden biri olan Hatay’da enkaz altından çıkan acılı aile, 7 yaşındaki evlatlarını arıyor.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
7 yaşındaki Çağdaş’tan bir iz arıyorlar

6 Şubatta meydana gelen depremde Hatay'ın Defne İlçesi Sümerler Mahallesindeki 5 katlı Cem Apartmanı da yıkıldı. Binada yaşayan ailelerden biri olan anne Meryem Yıldız ve 3 evladı enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan anne hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra evlatlarını aramaya başlayan anne ve baba hastaneden çıkıp enkaz başına gittiğinde enkazın kaldırıldığını gördü.

Acılı anne ve baba 2 evladını günler sonra bulurken 7 yaşındaki Çağdaş'a bir türlü ulaşamadılar. Aile ilk olarak enkaz çevresi, güvenlik güçleri ve hastaneleri aradı. Çağdaş hakkında verilen kayıp ihbarlarından da bir sonuç çıkmadı. Sakarya'ya da gelen anne Meryem ve eşi Sırdaş Yıldız tüm yurtta evlatlarını aramaya başladı.

O anları anlatan gözü yaşlı anne Yıldız, "Hastaneden çıktıktan sonra 2 yavrumu buldum. Ancak Çağdaş ile ilgili bir ize ulaşamadık. Her yerde yavrumuzu arıyoruz. Tüm ilgili bakanlıklara ve emniyete gerekli başvurular da yapıldı. İnceleme ve araştırma yapılıyor bizde arıyoruz. Hastaneleri ve depremzedelerin misafir edildiği yerleri geziyor bir iz arıyoruz. Belki kimlik tespiti yapılamadığı için bulamıyoruz. Oğlumu gören, benzeten kim olursa lütfen Allah rızası için bize bildirsin. Yaşadığını umut ediyoruz" dedi.

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7 yaşındaki Çağdaş’tan bir iz arıyorlar
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