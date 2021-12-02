7 yaşındaki çocuğu öldüren kazaya dava

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesinde 2 Eylül 2021'de araç sürücüsü Murat Tamkaş ve yanında oğlu bulunan motosikletli Muammer Elhuveyş'in karıştığı kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tamkaş ve Elhuveyş'in Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada iki caddenin kesişiminde kaza yaptıkları belirtildi. Kaza sonucu motosiklette bulunan baba Muammer ile oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş'in yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları, ancak oğlunun kurtarılamayarak öldüğü kaydedildi.

"KASKSIZ TRAFİĞE ÇIKMASI HATALIDIR"

Trafik kazası tespit tutanağında baba Elhuveyş ile araç sürücüsü Tamkaş'ın kusurlu oldukları, bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğu anlatıldı. Şüpheli araç sürücüsü Murat Tamkaş ifadesinde, olayda kusurunun bulunduğunu düşünmediğini, trafik tespit tutanağını kabul etmediğini belirterek "Çocuğun kasksız trafiğe çıkması hatalıdır" dediği iddianamede yer aldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR CEZADA YARGILANACAK

İddianamede, araç sürücüsü Tamkaş'ın "Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ancak baba Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu belirtilerek hakkında takipsizlik kararı verildi. Araç sürücüsü Tamkaş önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.