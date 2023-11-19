7 yaşındaki çocuk öldü döven ablası tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir apartmanda ailesiyle yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev, önceki akşam19 yaşındaki ablası Mehribonu N. ile kavga etti. Küçük çocuk, aldığı darbeler sonrası kustu. Halsizleşince de yatağına yattı. Sabah ise hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, çocuğun öldüğünü tespit edince polise haber verdi. Anne ve abla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne serbest bırakılırken, kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.