7 yaşındaki Ensar kazada hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Çiçekköy Mahallesinde yaşandı. Yusuf Usta (51) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki banketten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucunda Ensar Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan araç sürücüsü ile Elmas Baş (57), Fatma Usta Akkaş (53), Fatma Yalçınkaya (32), Ümmü Güral (11) ve Belinay Özdemir (11) ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.