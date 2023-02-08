7 yaşındaki Eylül'ün duygulandıran notu: "Sizlerden özür dilerim..."

EYLÜL'DEN DUYGULANDIRAN DESTEK

Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini de koyarak destek verdi. Gargil, desteğini "Sevgili arkadaşlarım ben Eylül, hepinize çok geçmiş olsun, çok üzgünüm sizlerin yanınızda olamıyoruz ama tüm kalbim sizinle. Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla kendime kol saati aldım, size bu saati gönderiyorum böyle bir şey yaşanacağını bilseydim tüm harçlıkları size gönderirdim o yüzden üzgünüm, sizlerden özür dilerim. Bu yüzden bu yardımları gönderiyoruz. Bunu bulan ve gören arkadaşım sizi çok seviyorum." diye kaleme aldığı notla gönderdi. Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.