7 yaşındaki kız ölü bulundu, baba gözaltına alındı

Batman'da kömürlükte 7 yaşında kız çocuğuna ait ceset bulundu. Olayla ilgili otogarda İstanbul'a gitmeye çalışan baba gözaltına alındı. Olay, Beşevler Mahallesi'nde kömürlük olarak kullanılan bir depoda yaşandı. Yakınları kömürlükte 7 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğunun cesedini buldu. A.A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili şüpheli baba Ö.F.A.'yı otogarda gözaltına aldı. Baba Ö.F.A.'nın İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi.