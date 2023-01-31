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Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:40 Son Güncelleme: 31.1.2023 13:00

7 yaşındaki kızını öldüren cani baba cinayeti itiraf etti

Batman’da 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni kömürlükte bulundu. Cinayet şüphelisi baba ise şehirlerarası otobüs terminalinde İstanbul'a giderken gözaltına alındı. Cani baba boşanma aşamasında olan eşine acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti.

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7 yaşındaki kızını öldüren cani baba cinayeti itiraf etti

Batman Beşevler Mahallesi'nde 7 yaşındaki Adara Aslan'ın cansız bedeni teyzesinin evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adara Aslan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ömer Faruk Aslan'ı İstanbul'a giderken Diyarbakır otogarında gözaltına aldı.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN KIZINI ÖLDÜRDÜ

Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtıktan sonra Batman'a ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Eşinin peşinden Batman'a gelen Ömer Faruk Arslan aile bireyleriyle kavga ettikten sonra İstanbul'a döndü. Yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başlayan Aslan'a akrabaları aracılığıyla kızı Adara teslim edildi. Emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf eden Ömer Faruk Arslan, kızı Adara ile gezdikten sonra gece geç saatlerde kömürlükte korkunç olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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7 yaşındaki kızını öldüren cani baba cinayeti itiraf etti
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