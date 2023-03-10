7 yaşındaki Mısra herkesi ağlattı

Kocaelı İzmit'te oturan, Muhammed ve Betül Özkraman ailesinin 7 yaşında olan kızı Mısra Özkaraman, bir süre önce rahatsızlandı. 3 gün önce kontrol için hastaneye götürülen ve alerji tanısı konularak tedavi altına alınan minik Mısra, durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğünün konservatuvar sınavını geçtiğimiz yıl kazandığı öğrenilen 28 Haziran İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman'ın bir çok reklam filminde oynadığı ve en son İzmit Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Leyla Atakan filminde de rol aldığı öğrenildi.Bale eğitimi alan ve üstün yetenekli olarak konservatuvara girmeye hak kazanan hayat dolu küçük kızın ölümü ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkani minik Mısra'nın ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı. Mısra'nın cenazesi Başiskele Döngel Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Döngel Mezarlığı'na defnedildi.