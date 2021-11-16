7 yaşındaki Muzaffer’i yediği kraker canından etti

Adana'da 7 yaşındaki Muzaffer Gül, annesinin cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakerin soluk borusuna kaçması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Muzaffer Gül, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evladının mezarına kapanarak gözyaşlarına boğulan acılı baba Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama hayatını kaybetti. Muzaffer'imi öyle hareketsiz görünce donup kaldım. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

VİDEO İZLEYİP KRAKER YİYORDU

Acı olay merkez Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'nde bulunan 109 numaralı evde meydana geldi. Çiftçilik yapan Aykut Gül ile ev hanımı Sultan Gül'ün 3 evladının en küçüğü olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, geçtiğimiz Pazar günü ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra 15 yaşındaki ağabeyi Salih Gül'le birlikte oturma odasına geçti.

Küçük Muzaffer atıştırmak için yanına kraker alıp koltukta uzanarak annesinin cep telefonundan video izlemeye başladı. Küçük çocuğun yediği kraker nefes borusunu tıkadı. Nefesi kesilen küçük Muzaffer uzandığı koltuktan yere yığıldı.

MEZARINA KAPANDI

Baba büyük oğlunun haber vermesi üzerine evladını kendi aracıyla hemen bir özel hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Muzafferin 'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Krakerin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitiren küçük çocuk; Kızılkaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün sabah saatlerinde de oğlunun mezarına giden baba Gül, mezar başında dua edip gözyaşların boğuldu.

"HERKESE SARILIRDI"

Oğlunun gözleri önünde hayatını kaybettiğini anlatan acılı baba Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama hayatını kaybetti. İlkokula yeni başlamıştı. Çalışkan bir çocuktu. Benle beraber süt dağıtmaya çıkardı. Gezdiğimiz mahallelerdeki insanları tanısın tanımasın sarılırdı. Muzaffer'imi öyle hareketsiz görünce donup kaldım. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." dedi.