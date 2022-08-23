7 yaşındaki Rüzgar rap’in yeni yıldızı

İlk şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran küçük rapçi, "Normal" ismini verdiği ikinci şarkısıyla rap sahnesine rüzgar gibi girdi. Yüzbinlerce dinleyicinin yanı sıra yapım şirketlerinin de ilgi odağı haline gelen minik Rüzgar, Eva Yapım ile el sıkışarak 7 yaşında Türkiye'nin en minik rapçisi oldu.

RAP MÜZİKLE ANNE KARNINDA TANIŞTI

Rüzgar Çağan'ı 7 yaşında Türkiye'nin en küçük rapçisi olmaya hazırlayan süreci anlatan baba Recep Erdal; "16 yıl önce arkadaş grubumla birlikte Raptime (Rapzamanı) diye bir grup kurmuştum. Hobi olarak yapıyorduk, evime de stüdyo kurmuştum. Evimizde müzik hiç eksik olmazdı. Rüzgar'da anne karnında rap müzik dinleyerek büyüdü." dedi.

NORMAL'İ YÜZBİNLERE DİNLETTİ

Baba Recep Erdal; "Beş'ten çok iyi tepkiler alınca Rüzgar ile ciddi ciddi konuşmaya başladık. Müzik yapmaktan keyif aldığını söyleyince ikinci şarkı çalışmalarına başladık. Rüzgar gerçekten müzik yaparken çok olgun, çok rahat. Kayıtlarını tek seferde alıyor, ritmi kaçırdığı zaman asla devam etmiyor. Titiz çalışmanın sonunda da Normal'i çıkardık. Şarkı çok sevildi, yüzbinlerce kez dinlenince Rüzgar da adını duyurmaya başladı. Benim çocukken dinlediğim sanatçılar Rüzgar'ı takip etmeye başladı." şeklinde konuştu.

5 YAŞINDA İLK ŞARKISINI ÇIKARDI

Rüzgar'ın farklı bir çocuk olduğunu her zaman hissettirdiğini belirten anne İnci Erdal; "4 buçuk yaşında okumayı söktüğünde kelimelerle arası gitgide iyileşti. Eğlence olsun diye bir gün mikrofon başına geçti. Babasının yazdığı sözleri hiç duymadığı bir müziğe ritim tutturarak okumayı başladı. Kulaklık ve mikrofonla kayıt almak çok zordur ama Rüzgar tek bir ritim bile kaçırmadan kayıt alınca bizde ciddi ciddi ilk şarkı için hazırlık yaptık. 5 yaşında 'Beş' ismini verdiği ilk şarkısını yaptı ve çok güzel dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK RAPÇİSİ OLDU

Böylece yapım şirketlerinin de radarına giren Rüzgar için ailesi; bir yapım şirketi ile el sıkıştı. Rüzgar, imzaların atılmasıyla henüz 7 yaşında Türkiye'nin en küçük rapçisi oldu.

HAYALİM İSTANBUL'DA KONSER VERMEK

Normal isimli ikinci rap şarkısı 300 binin üzerinde dinlenen Rüzgar Çağan Erdal; "Hayalim İstanbul'da konser vermek" dedi.