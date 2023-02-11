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Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:58 Son Güncelleme: 11.2.2023 18:02

7 yaşındaki Selin ile anne-babası 133 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan deprem enkaz altında kalan 7 yaşındaki Suriye uyruklun Selin Salih ile anne ve babası 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
7 yaşındaki Selin ile anne-babası 133 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ile 9 ili etkileyen büyük depremde merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı Ebru apartmanı çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için verilen büyük mücadele sonuç verdi. 7 yaşındaki Selin, annesi Rezzan ve babası Ahmed Salih Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ve JAK timleri tarafından 133 saat sonra başarılı bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Baba Ahmed Salih gözyaşlarını tutamazken, aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ailenin küçük erkek çocuklarının ise hayatını kaybettiği belirtildi.

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7 yaşındaki Selin ile anne-babası 133 saat sonra kurtarıldı
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