7 yaşındaki Selin ile anne-babası 133 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ile 9 ili etkileyen büyük depremde merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı Ebru apartmanı çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için verilen büyük mücadele sonuç verdi. 7 yaşındaki Selin, annesi Rezzan ve babası Ahmed Salih Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri ve JAK timleri tarafından 133 saat sonra başarılı bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Baba Ahmed Salih gözyaşlarını tutamazken, aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ailenin küçük erkek çocuklarının ise hayatını kaybettiği belirtildi.