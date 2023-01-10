7 yıl aradan sonra gelen ’şehitlik’

ÇIĞCI AİLESİNİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Sait Çığcı'nın ailesi, rapor olmasına rağmen çocuklarının terhis edilmediğini, bu nedenle Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nın ihmali olduğunu gerekçe göstererek çocuklarının şehit sayılması için Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. Mahkeme, geçen yılın sonunda Sait Çığcı'nın şehit sayılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde ablası ve yengesini kaybettiği kazanın Çığcı'yı psikolojik olarak olumsuz etkilediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sait Çığcı'nın askerlik yaptığı süreç içerisinde evde çalışan kimsenin olmaması durumunu dert ettiği ve psikolojik sorunlarını tetiklediği, kollarında jilet izlerinin bulunduğu, tavırlarının mesafeli olduğu, son 1 yıldır aşırı alkol kullanımı olduğu, askerlik sürecinde 3 kez intihar girişimi olduğu, hizmette yararlı olmayacağı ve diğer er ve erbaşları olumsuz etkileyeceğinin Jandarma Sağlık Asteğmen Psikolojik Danışman Z.G. tarafından tespit edildiği halde müteveffa Sait Çığcı'nın askerlik görevine devam ettirildiği ve adı geçenin 26 Ekim 2015 günü ası suretiyle intihar ederek vefat ettiği görülmektedir.