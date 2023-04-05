7 yıl oldu kayıp Yasin’den haber yok! Annenin isyanı: ’Oğlumun ölüsünü yada dirisini bana getirsinler’

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin çiftinin anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı. 80 kilometrelik alanda özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. Kadavra köpekleri ile de yapılan aramalarda küçük Yasin'in izine rastlanılamadı.

ANNENİN İSYANI: 'ÖLÜSÜNÜ VEYA DİRİSİNİ GETİRİN'

Küçük Yasin'in kaybolmasının üzerinden 7 yıl geçti. Anne Ümmü Şahin, artık üzülmeyi bile unuttuklarını söyledi. Bir umut aradıklarını belirten acılı anne, "Benim oğlumun ölüsünü veya dirisini bana getirsinler. Dile kolay 7 yıl oldu. Geçen zamanı bir de bize sorsunlar. Artık üzülmeyi bile unutur olduk. Kardeşleri ağabeylerini soruyor ama ben cevap veremiyorum. Çünkü bir anne olarak oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Bu acının son bulmasını istiyorum" dedi.

Baba Yavuz Şahin ise, "Beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Ha bugün ha yarın çıkıp gelir diye ümit ediyoruz. Ama bir türle oğlumuz gelmiyor. Ümit ediyoruz ki en yakın sürede yavrumuzdan bir haber alırız. Bu belirsizlik bizi kahrediyor" diye konuştu.