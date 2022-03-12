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Giriş Tarihi: 12.3.2022 11:39 Son Güncelleme: 12.3.2022 12:58

İskeleti bahçede bulunmuştu! 7 yıl önce öldürdükleri Emrah'ın ailesini "Oğlunuz Çin'e gitti" diye kandırmışlar

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İskeleti bahçede bulunmuştu! 7 yıl önce öldürdükleri Emrah’ın ailesini Oğlunuz Çin’e gitti diye kandırmışlar

Sivas'tan 7 yıl önce Niğde'deki eniştesinin yanına hayvancılık yapmaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve Emrah Dinçer'in eniştesi ve iki kardeşi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Niğde'deki enişte ve kardeşlerinin Emrah'ın ailesini "Oğlunuz Çin'e gitti diyerek yıllarca kandırdığı, Emrah'ın cep telefonundan mesajlar atıp aileden para istedikleri tespit edildi.

2 yıl boyunca Emrah Dinçer'in ailesinden para alan enişte ve kardeşleri hakkında şikayetçi olan baba Remzi Dinçer'in damadı ve ailesi hakkında yaptığı 3 şikayetinde "Oğlunuz Çin'e gitti" yalanı nedeniyle takipsizlikle sonuçlandığı öğrenildi.

Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde 2015 yılında ölen ablası Ayçin'in kocası olan ve Niğde'de yaşayan İsmet Ö'nün yanına giden Emrah Dinçer'den bir daha haber alamayan ailesi, İsmet Ö'yü arayarak oğullarını sordu. İsmet Ö, ise baba Remzi Dinçer'e Emrah'ın çalışmak için Çin'e gittiğini söyledi.

Emrah'ın telefonundan baba Remzi Dinçer'e mesajlar atarak para isteyen İsmet Ö ve iki kardeşi, aileyi bu şekilde 2 yıl boyunca kandırdı.

OĞLUNUN SÜREKLİ MESAJ ATMASI BABAYI ŞÜPHELENDİRDİ

Oğlu Emrah Dinçer'in kendilerine sürekli mesaj atması ve hiç aramamasından şüphelenen baba Remzi Dinçer, Gemerek Cumhuriyet Savcılığı'na giderek damadı İsmet Ö, ve İsmet'in kardeşi Oğuzhan Ö., amca Ali Ö., anne H.Ö ve baba H.Ö'den "oğlumu bunlar öldürdü" diyerek şikayetçi oldu. Ancak ifadesi alınan şüpheliler Emrah'ın, Çin'e gittiğini söylemesi üzerine savcılık 5 yıl içerisinde 3 kez takipsizlik verdi.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER ÜZERİNE BETON ATTILAR

Yıllar sonra Gemerek Cumhuriyet Savcısı tarafından yeniden soruşturulmaya başlanan kayıp Emrah Dinçer dosyasında yeni bililere ulaşıldı. Sivas polisi, Niğde'deki enişte ve ailesinin 2 yıl boyunca Emrah'ın Çin'e gittiğini söyledikleri dönemde Emrah'ın telefonunun Niğde'den sinyal verdiği belirlendi.

Bunun üzerine savcının talimatıyla Niğde'de bulunan enişte İsmet Ö ile kardeşi, amcası, annesi ve babası, gözaltına alınarak Sivas'a getirildi. A.Ö isimli bir tanığın Emrah'ın eniştesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğünü söylemesi üzerine Niğde'de kazı çalışması yapıldı. İsmet Ö ve kardeşinin ağır olarak kullandıkları yerin bahçesinde yapılan kazıda önce beton zemin çıkmış, betonun kırılmasıyla birilikte ise insan kemiklerine ve kıyafet parçalarına ulaşılmıştı.

"O SAVCIDAN ALLAH RAZI OLSUN"

5 yıldır kayıp olan oğlunun Niğde'deki damadı ve ailesi tarafından öldürüldüğünü belirterek suç duyurunda bulunan baba Remzi Dinçer; "Oğlum Niğde'ye gittikten sonra kayboldu. Damadım ve ailesi 2 yıl boyunca bize Emrah Çin'e gitti dedi.

Oğlumun telefonundan bize mesaj yazıp bizden para istediler. 2 yıl sonra oğlumun hiç aramaması üzerine şüphelenip bunlar hakkında şikayetçi oldum. Ama 3 şikayetimde de haklarında takipsizlik kararı verildi.

Sonra Gemerek'e bir savcı geldi. Cumhuriyet Savcımız adam gibi adammış. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyerek bu olayı çözdü. Kendisinden Allah razı olsun. Biz oğlumu katledenlerin tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

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İskeleti bahçede bulunmuştu! 7 yıl önce öldürdükleri Emrah'ın ailesini "Oğlunuz Çin'e gitti" diye kandırmışlar
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