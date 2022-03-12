İskeleti bahçede bulunmuştu! 7 yıl önce öldürdükleri Emrah'ın ailesini "Oğlunuz Çin'e gitti" diye kandırmışlar

Bunun üzerine savcının talimatıyla Niğde'de bulunan enişte İsmet Ö ile kardeşi, amcası, annesi ve babası, gözaltına alınarak Sivas'a getirildi. A.Ö isimli bir tanığın Emrah'ın eniştesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğünü söylemesi üzerine Niğde'de kazı çalışması yapıldı. İsmet Ö ve kardeşinin ağır olarak kullandıkları yerin bahçesinde yapılan kazıda önce beton zemin çıkmış, betonun kırılmasıyla birilikte ise insan kemiklerine ve kıyafet parçalarına ulaşılmıştı.

"O SAVCIDAN ALLAH RAZI OLSUN"

5 yıldır kayıp olan oğlunun Niğde'deki damadı ve ailesi tarafından öldürüldüğünü belirterek suç duyurunda bulunan baba Remzi Dinçer; "Oğlum Niğde'ye gittikten sonra kayboldu. Damadım ve ailesi 2 yıl boyunca bize Emrah Çin'e gitti dedi.

Oğlumun telefonundan bize mesaj yazıp bizden para istediler. 2 yıl sonra oğlumun hiç aramaması üzerine şüphelenip bunlar hakkında şikayetçi oldum. Ama 3 şikayetimde de haklarında takipsizlik kararı verildi.

Sonra Gemerek'e bir savcı geldi. Cumhuriyet Savcımız adam gibi adammış. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyerek bu olayı çözdü. Kendisinden Allah razı olsun. Biz oğlumu katledenlerin tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.