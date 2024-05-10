7 yıldır kayıptı! 27 yaşındaki kadın için aile meclisi infaz kararı vermiş

Olay, 2017 yılında Yıldıztan'ın sevgilisi olduğu M.A. ile evden kaçmasıyla başladı. Bir süre sonra Darıca Polis Merkezi'ne başvuran Yıldıztan, kocası Nihat Yıldıztan tarafından dövüldüğünü ifade etti ve şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından Yıldıztan bir kadın sığınma evine yerleştirildi, ancak buradan kendi isteğiyle ayrıldı ve yaklaşık beş gün boyunca çeşitli yerlerde kaldıktan sonra ortadan kayboldu.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Yıldıztan'dan yedi yıl boyunca hiçbir yaşam belirtisi alınamaması üzerine derinlemesine bir soruşturma başlattı. 50'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu ve uzun süren takipler sonucunda cinayet aydınlatıldı. Kocaeli, İstanbul ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

CESEDİNE ULAŞILAMADI

Edinilen bilgilere göre, Yıldıztan sığınma evinden ayrıldıktan sonra kocasının yakınları tarafından bulunarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesindeki bir ormanlık alana götürüldü ve burada öldürüldü. Aile meclisi kararına karşı çıkan kardeşlerin olduğu belirtilirken, yedi yıl boyunca kimsenin kayıp başvurusunda bulunmadığı ifade edildi. Yıldıztan'ın cesedine ise hala ulaşılamadı.