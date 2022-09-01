70 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Kısa sürede yakaladılar

İstanbul'da iki kadın hırsız; Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde H.C. isimli bir kişinin ikamet adresine girerek 70 bin lira değerinde ziynet eşyası, dört bin lira, bin dolar ve 500 euro nakit para çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adrese giren iki hırsızın açık kimliklerini tespit etti. Hırsızların kamufle olmak için başörtüsü kullandıkları saptandı. Z.S. adlı kadın hırsız Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. "Mala Zarar Verme, Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı İhlali" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 76 suç kaydı olan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Z.S. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Z.S.'nin suç ortağı ise aranıyor.