70 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 04.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Karaköy İskelesi Sahil Mevkisi'nde kaçak yolla avlanan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti ve operasyon düzenledi. Araç durdurularak Ö.A. isimli kişi gözaltına alındı. 1.5 ton ağırlığında 70 çuval midye muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve yeniden doğal yaşama kazandırılabilmeleri için denize bırakıldı. Ö.A. isimli kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.