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Giriş Tarihi: 19.7.2024 09:56

70 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul’da kaçak midye avcılığı yapan bir kişi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 1.5 ton ağırlığında  70 çuval midye muhafaza altına alındı ve tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Emir SOMER Emir SOMER
70 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 04.00 sıralarında Beyoğlu İlçesi Karaköy İskelesi Sahil Mevkisi'nde kaçak yolla avlanan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti ve operasyon düzenledi. Araç durdurularak Ö.A. isimli kişi gözaltına alındı. 1.5 ton ağırlığında 70 çuval midye muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve yeniden doğal yaşama kazandırılabilmeleri için denize bırakıldı. Ö.A. isimli kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

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70 çuval midyeyle yakaladılar
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