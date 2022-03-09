Haberler Yaşam Haberleri 70 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon
Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:03 Son Güncelleme: 9.3.2022 11:11

70 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
70 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

Adana’da polis, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, maddi açıdan sıkıntıya düşen 52 kişiden tam 70 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Adana'da polis, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarında borçlandırarak, 52 kişiden tam 70 milyon liralık vurgun yapan, tefeci şebekesini çökertti. Aralarında kadınların da bulunduğu 14 şüphelinin, teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden 'icra takibi' başlatıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarında borçlandırıp, karşılığında teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden vurgun yapan, 14 kişiyi tek tek deşifre etti. Polis, aralarında kadınların da olduğu şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

SORGU DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin, verdikleri parayı zamanında ödeyemeyen kişilerin, teminat olarak verdikleri çek ve senetler üzerinden 'icra takibi' başlatıp, bu yöntemle de 52 kişiden tam 70 milyon liralık bir vurgun yaptıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis, daha önce belirlenen 14 adrese şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan stokçulara ayçiçek yağı tepkisi!
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Son dakika: FETÖ'cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
70 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA