70 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

Adana'da polis, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarında borçlandırarak, 52 kişiden tam 70 milyon liralık vurgun yapan, tefeci şebekesini çökertti. Aralarında kadınların da bulunduğu 14 şüphelinin, teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden 'icra takibi' başlatıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onları yüksek faiz oranlarında borçlandırıp, karşılığında teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden vurgun yapan, 14 kişiyi tek tek deşifre etti. Polis, aralarında kadınların da olduğu şebekeyi adım adım takip edip delil topladı.

SORGU DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin, verdikleri parayı zamanında ödeyemeyen kişilerin, teminat olarak verdikleri çek ve senetler üzerinden 'icra takibi' başlatıp, bu yöntemle de 52 kişiden tam 70 milyon liralık bir vurgun yaptıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis, daha önce belirlenen 14 adrese şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.