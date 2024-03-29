Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-11" adlı operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında terör örgütünün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması"nda faaliyet gösteren, kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla iletişim kuran, ve 'gaybubet' adlı örgüt evlerinde barınanların olduğu tespit edildi. İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği öğrenilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.