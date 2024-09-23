70 torunlu 9 çocuklu 125 yaşındaki asırlık çınar vefat etti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan 125 yaşındaki Hadi Çiftyürek vefat etti. Kentin sevilen simalarından olan Çiftyürek uzun yıllar boyunca gönüllü olarak camilere hizmet vermiş bir isimdi. Merhum Çiftyürek'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hilvan Aile Mezarlığı'na defnedildi. Ailenin taziye ziyaretlerini, Hilvan'nın Karacurun Mahallesi'nde bulunan taziye evinde kabul ediyor.

Vefat eden Hadi Çiftyürek'nın oğlu Lütfü Çiftyürek, ''Babam bize 3 yaz oruç tutuğunu söyledi buda 105 yıl eder babam çok zeki biri yaşlı olmasına rağmen aklı dengesi yerindeydi ölene kadar hep 3 aylarda orucunu tutardı, herkesi tanırdı bir kişiyi sorsan o kişinin 7 sülalesini sayardı ölene kadar da hafızası yerindeydi, ölmeden önce bize vesayeti ben ölürsem beni hazır suyla yıkayın bizde hazır suyla cenazesini yıkarak vesayetini yerine getirdik'' diye konuştu.