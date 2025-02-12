700 bin liralık kadın kabanı sipariş etti: Bir dakikalık işim var deyip sırra kadem bastı: Gözaltına alınan dolandırıcının 155 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Küçükçekmece'de bulunan tekstil firmasını 6 Şubat günü arayan bir kişi firmaya yaklaşık 700 bin liralık kadın kabanı siparişi verdi. Ertesi gün 4 koli ürünü gelip teslim aldılar. Dolandırıcılardan biri firma sahibine sizin araçla bankaya gidelim ödemeyi oradan yapacağız dedi. İkili birlikte bankaya gidecekleri sırada dolandırıcı 1 dakikalık işim var deyip araçtan indi ve bir daha geri gelmedi. Firma sahibi irtibat kurdukları telefonla defalarca aradı ama kimseye bir daha da ulaşamadı.

PATATES HATLA ARAYIP SİPARİŞ VERDİLER

Dolandırıldığını anlayınca hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı telefon numarasının patates hat olduğunu tespit etti. İncelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen dolandırıcı 5 kişi gözaltına alındı.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİSLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler M.G., G.H., B.S., Ö.D. ve B.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık büro ekipleri ele geçirilen ürünleri sahibine teslim etti. Şüphelilerden 24 ayrı aranması olan ve hakkında 15 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.