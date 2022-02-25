71 bin 736 vaka, 266 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 453 bin 947 kişiden 71 bin 736'sına Kovid- 19 tanısı konulurken, 266 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 90 bin 117 oldu. Yurt genelinde uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 454 bin 202 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tablo için, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.