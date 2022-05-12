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Giriş Tarihi: 13.5.2022

71 ilde ‘mahsul’ operasyonu

HALİT TURAN HALİT TURAN
71 ilde ‘mahsul’ operasyonu

Polis 71 ilde, sahte ve yasaklı tarım ilaçlarının tespiti için 494 adrese baskın düzenledi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı etken maddelerin listesini inceledikten sonra zararlı maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerlerini tespit etti. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve ihtiva ettiği zararlı maddeler açısından toplum sağlığını önemli ölçüde tehdit eden, içerisinde Türkiye'de yasaklanan etken maddeleri bulunduran ya da yasadışı üretilen sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini piyasaya süren kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

494 ADRESE OPERASYON
KOM birimlerince Türkiye genelinde yapılan saha çalışmalarının ardından risk teşkil eden 71 ildeki halk sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin satışına yönelik işyerleri belirlendi. Bitki koruma ve besleme ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önüne geçilerek halk sağlığının korunması, zirai faaliyetlerin sekteye uğratılmasının önlenmesi ve haksız rekabetin engellenmesi amacıyla 71 ilde eşzamanlı olarak 494 adrese operasyon düzenlendi. "Mahsul" kod adlı operasyonda, Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapan polisin, yasadışı sahte bitki koruma ürünleri üretimi yapan işyerlerini tespit ettikten sonra şüpheliler hakkında adli işlem yapacağı öğrenildi.

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71 ilde ‘mahsul’ operasyonu
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