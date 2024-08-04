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Giriş Tarihi: 4.8.2024 14:42

71 yaşındaki adam dehşet saçtı: Balkondaki eşine baktığını görünce...

Samsun'da 71 yaşındaki D.D., evinin balkonundaki eşine baktığı gerekçesiyle M.B.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.B. hastaneye kaldırıldı.

İHA
71 yaşındaki adam dehşet saçtı: Balkondaki eşine baktığını görünce...

Şoke eden olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.D.(71) evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla M.B.'yi (50) özel bir hastanenin otoparkında her iki bacağından da bıçakladı.

Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi. D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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71 yaşındaki adam dehşet saçtı: Balkondaki eşine baktığını görünce...
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