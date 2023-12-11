71 yaşındaki kadının ağır yaralanmasına sebep olmuştu: Eski Yemen savunma bakanının oğluna ev hapsi

10 Aralık saat 12.40 sıralarında eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein 72 yaşındaki Pakize Özer'e çarpmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
İfadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Musaeed Ahmed Musaeed Hussein yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
EV HAPSİ ADLİ KONTROL VERİLDİ
Soruşturma devam ederken savcılık, Musaeed Ahmed Musaeed Hussein hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.