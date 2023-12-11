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Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:42 Son Güncelleme: 11.12.2023 19:48

71 yaşındaki kadının ağır yaralanmasına sebep olmuştu: Eski Yemen savunma bakanının oğluna ev hapsi

İstanbul Beyoğlu'nda aracıyla çarptığı 72 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına sebep olan Yemen'in eski savunma bakanının oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
71 yaşındaki kadının ağır yaralanmasına sebep olmuştu: Eski Yemen savunma bakanının oğluna ev hapsi

10 Aralık saat 12.40 sıralarında eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein 72 yaşındaki Pakize Özer'e çarpmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

İfadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Musaeed Ahmed Musaeed Hussein yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL VERİLDİ

Soruşturma devam ederken savcılık, Musaeed Ahmed Musaeed Hussein hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

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71 yaşındaki kadının ağır yaralanmasına sebep olmuştu: Eski Yemen savunma bakanının oğluna ev hapsi
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