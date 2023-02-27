“71 yaşındayım böyle bir felaket görmedim”

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası depremzede vatandaşlar tüm Türkiye'de misafir ediliyor. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'dan gelen 120 depremzede Sahil tesislerindeki misafir ediliyor. Tesislerde yeme, içme ve konaklamalarının haricinde spor ve çeşitli faaliyetlerin yanı sıra sağlık ve psikososyal destek sağlanan depremzede Malatya ve Adıyamanlı aileler yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı.

Malatya'da yaşanan depremde 4 katlı olan binada eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte yakalanan 71 yaşındaki Ali Seydi Boran ve eşi Hatice Boran (70), Trabzon'a geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil tesislerinde misafir edilen Boran ailesi o dehşet anları anlattı. Ali Seydi Boran (71), "Böyle bir deprem veya felaketi bu yaşıma kadar ne gördüm, ne de yaşadım. Gerçekten asrın en büyük felaketini yaşadık. Etrafımızdaki binalar bir anda yıkıldı. Etraf toz dumana büründü. Oturduğumuz 4 katlı aile apartmanının her tarafı çatladı. Canımızı zor kurtardık. Malatya artık ölü bir şehir. Depremde eşim, çocuklarım, gelinlerim ve torunlarımla binayı erken terk ettik. Uzak bir alana gittik. Evden çıktığımızda üzerlerimizde sadece pijama ve eşofmanlar vardı. Tüm eşyalarımız evlerimizde kaldı. Hava çok soğuktu. Sokakta birbirimize sarılıp, saatlerce bekledik. 2.depremde binamız yıkıldı. Birkaç gün çadırda kaldık. Daha sonra 1 hafta ise köy okulunda kaldık. Depremden 2 gün sonra başka bir mahallede oturan kayınbiraderim Adnan, eşi ve çocukları yıkılan binanın enkazından saatlerce sonra sağ olarak çıktılar. Şükürler olsun. Burada bizi çok sıcak karşıladılar, kucak açtılar. Allah devletimizden, milletimizden, KTÜ yetkililerinden razı olsun. Allah böyle bir felaketi yaşatmasın" dedi.

UYKU SAATİNDE ÇOK CANLAR GİTTİ

Eşi Hatice Boran (70) ise, "Bu deprem bize kıyametin kopma halini gösterdi. Bir anda çoğu bina yerle bir oldu. Tam uyku saatinde çok can alıp, götürdü. İnsanlar çöken, yıkılan enkazların etrafında çaresizce bekliyordu. Malatya depremle yıkıldı. Devletimizin tüm birimleri hemen yetişti. Fakat o kadar bina bir anda yıkıldı ki, enkazlardan kurtarılanlar yaşadı, ölenler çıkarılıp, mezarlıklarda toprağa verildi. O anlar hala gözümün önünde. Allah böyle bir felaket yaşatmasın" diye konuştu.

İNSANLARIN BİRBİRİNİ SEVDİĞİNİ BURADA ANLADIK

Adıyaman'dan oğlu Muhammet Süleyman Çağma (15) ile Trabzon'a gelen Nazif Çağma (45) ise, "Adıyaman'da 30 yıldır müzisyenlik yapıyordum. Akşam işten eve yorgun gelmiştim. 2 katlı binada oturuyorduk. Annem babamla biz 2. katta, ortanca kardeşim ve eşi birinci katta oturuyordu. Ortanca kardeşimin çocukları evde televizyon izliyordu. Deprem başladığında çocukları bir anda bağırmaya başladı. Hepimiz bir anda yataktan fırladık ve kendimizi dışarı attık. Dışarda depremin verdiği o korkuyu görerek yaşadık. Dışarda şimşek çakıyor, yerin zemini fokurduyordu, ürkütücü sesler gittikçe artıyordu. Ayakta durmakta güçlük yaşıyorduk. Deprem 45 saniye civarında sürdü. Bahçelievler çıkmaz sokakta oturuyoruz. Sokağın başındaki bina, sokağın ortasına çöktü ve sokak girişi kapandı. Ailecek Oturakçı pazarındaki üstü çatılı tek katlı bir dükkana sığındık. 2.depremde evimiz tamamen yıkıldı. Kardeşimin eşi o depremde kolundan yaralandı. Hastaneye gittik. Acil önünde bekleyen yaralı insanlara müdahaleler yapılıyordu. Oğlumla birlikte Trabzon'a geldik. KTÜ yetkilileri ve çalışanları bizi el üstünde tutuyorlar. Her eksiğimizi yerine getiriyorlar. İnsanların birbirini sevdiğini burada anladık. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.