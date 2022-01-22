72 bin 555 yeni vaka, 181 vefat

Türkiye'dedün test yapılan 416 bin 453 kişiden 72 bin 555'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 87 bin 192 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 556 bin 373 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" dedi.